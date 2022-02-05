Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek"

AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek

AA - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, Açılış Töreni, Zonguldak, Güncel, Haber

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