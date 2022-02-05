Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek"

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zonguldak'taki toplu açılış) Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5...