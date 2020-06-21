Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
21.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:41

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a tebrik mesajı gönderdi.

Kaynak: AA

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