CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ZİYARET ETTİĞİ MERKEZDE; KÖPEĞE "BORAN", ATA "YAĞIZKAN İSMİNİ VERDİ Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatının Başlama Töreni'ne katılmak için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatının Başlama Töreni'ne katılmak için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yetkililerden bilgi aldı, yetkililer köpek eğitimiyle ilgili sunum yaptı. Erdoğan, buradaki yavru köpeklere isim verdi. Erdoğan buradaki labradov cinsi köpeğe "Boran" ismini verdi.

Erdoğan ayrıca yine Gemlik'te Tay Eğitim ve Üretim Merkezini ziyaret etti ve uradaki bir ata da "Yağızkan" ismini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------Ziyaretlerden fotoğraflar

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Kaynak: DHA