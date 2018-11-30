Cumhurbaşkanı Erdoğan Zirvenin Yapılacağı Alana Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zirvenin Yapılacağı Alana Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesi kapsamında ’Adil ve Sürdürülebilir Gelecek Oturumu’na katılmak üzere zirvenin yapılacağı alana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zirvenin Yapılacağı Alana Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesi kapsamında 'Adil ve Sürdürülebilir Gelecek Oturumu'na katılmak üzere zirvenin yapılacağı alana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde 'Adil ve Sürdürülebilir Gelecek Oturumu'na katılacak. Oturumun yapılacağı salona gelen Erdoğan, Arjantin temasları kapsamında ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. - BUENOS AIRES

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et