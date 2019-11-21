Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş...
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş... - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecektir.

21.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecektir."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et