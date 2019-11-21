21.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 14:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecektir."

Kaynak: AA