Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle...
AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız."
AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri