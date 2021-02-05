Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerlerimizle bağı kopmuş bir kesimin varlığına üzüntüyle şahit oluyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerlerimizle bağı kopmuş bir kesimin varlığına üzüntüyle şahit oluyoruz"

05.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:53

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın kolları kongresine video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın kolları kongresine video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerlerimizle bağı kopmuş bir kesimin varlığına üzüntüyle şahit oluyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerlerimizle bağı kopmuş bir kesimin varlığına üzüntüyle şahit oluyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerlerimizle bağı kopmuş bir kesimin varlığına üzüntüyle şahit oluyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerlerimizle bağı kopmuş bir kesimin varlığına üzüntüyle şahit oluyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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