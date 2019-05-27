CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZEYTİNBURNU SAHİLİNDE İFTAR YAPTI(2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZEYTİNBURNU SAHİLİNDE İFTAR YAPTI(2)

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZEYTİNBURNU SAHİLİNDE İFTAR YAPTI(2)

Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Korumalar da çocuklara oyuncaklar dağıttı.  Yer sofrasına oturan Erdoğan, vatandaşlarla iftar yapıyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın gelişi
-Vatandaşlarla sohbeti 
-İftar sofrasına oturması


Kaynak: DHA
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