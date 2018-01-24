Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Zeytin Dalı operasyonunda şehitlerimiz, gazilerimiz var ama özellikle ÖSO ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidimiz varsa karşı taraftan da 268 kişi etkisiz hale getirildi"

-"Ateş altındaki sivillerin tahliyesini engelleyen, canlı kalkan olarak kullanan bu zihniyet, çukur eylemlerinde de karşımıza çıkmıştı"

-"Biz 13-15 yaşındaki çocukları, yaşlı kadınları ellerine silah tutuşturarak fotoğraflar yayınlayan bir örgütü tepelemeye çalışıyoruz"

-"Zeytin bizim inancımızda çok kutludur. Bu aynı zamanda özgürlüklerin müjdecisidir. Biz de bu zeytin dalı olarak bunu kullanırken dedik ki, toparlayalım, kucaklayalım ve böyle bir özgürlük adımını attık"

-"Biz Zeytin Dalı operasyonu ile bölgemiz üzerinde farklı emelleri olan güçlerin derenin taşı ile kuşunu vurma oyununu bir kez daha bozmuş olduk"

-"Münbiç'ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza devam edecek, bölgemizi tamamen temizleyeceğiz"

-"2015 yılı temmuz ayından beri terörle mücadelede sınırlarımız içinde 1000'in üzerinde şehit verdik"

-"Bizim askerimiz, polisimiz, korucularımız, ÖSO'daki kardeşlerimiz şehadeti şereflerin en büyüğü olarak gördükleri için adeta ölümün üzerine üzerine gidiyorlar"

-"Bu sabah askerlerimizle yapılan röportajlara baktığımızda 'Biz, Afrin'e düğüne gidiyoruz' diyorlar"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de 44. Muhtarlar Toplantısında konuştu.