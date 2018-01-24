Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zeytin Dalı Operasyonunda Şehitlerimiz, Gazilerimiz Var Ama Özgür Suriye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zeytin Dalı Operasyonunda Şehitlerimiz, Gazilerimiz Var Ama Özgür Suriye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zeytin Dalı Operasyonunda şehitlerimiz, gazilerimiz var ama Özgür Suriye Ordusu ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidimiz varsa 4 gün içerisinde, karşı taraftan da tespit ettiğimiz kadarıyla 268 kişi etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Zeytin Dalı Operasyonunda şehitlerimiz, gazilerimiz var ama Özgür Suriye Ordusu ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidimiz varsa 4 gün içerisinde, karşı taraftan da tespit ettiğimiz kadarıyla 268 kişi etkisiz hale getirildi. Kararlı bir şekilde bu devam edecek. Bunların kökünü kazıyacağız."

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et