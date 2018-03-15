Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zeytin Dalı Harekatı'nın Başlangıcından Bu Yana 3525 Terörist Etkisiz Hale...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Liseliler Destanı Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Liseliler Destanı Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3525 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.