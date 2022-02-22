Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelensky'nin BMGK-Türkiye-Almanya ortak zirve önerisi) Gerek BM Güvenlik Konseyi üyeleri gerekse diğer ülkeler kabul ederse...
AA, Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelensky'nin BMGK-Türkiye-Almanya ortak zirve önerisi) Gerek BM Güvenlik Konseyi üyeleri gerekse diğer ülkeler kabul ederse bu buluşmada yerimizi alırız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelensky'nin BMGK-Türkiye-Almanya ortak zirve önerisi) Gerek BM Güvenlik Konseyi üyeleri gerekse diğer ülkeler kabul ederse bu buluşmada yerimizi alırız."
AA / Selma Kasap - Güncel