Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelensky'nin BMGK-Türkiye-Almanya ortak zirve önerisi) Gerek BM Güvenlik Konseyi üyeleri gerekse diğer ülkeler kabul ederse... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelensky'nin BMGK-Türkiye-Almanya ortak zirve önerisi) Gerek BM Güvenlik Konseyi üyeleri gerekse diğer ülkeler kabul ederse...

AA, Selma Kasap - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelensky'nin BMGK-Türkiye-Almanya ortak zirve önerisi) Gerek BM Güvenlik Konseyi üyeleri gerekse diğer ülkeler kabul ederse bu buluşmada yerimizi alırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelensky'nin BMGK-Türkiye-Almanya ortak zirve önerisi) Gerek BM Güvenlik Konseyi üyeleri gerekse diğer ülkeler kabul ederse bu buluşmada yerimizi alırız."

AA / Selma Kasap - Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title