Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelenskiy ile görüşme) Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelenskiy ile görüşme) Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik."