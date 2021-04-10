Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelenskiy ile görüşme) Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelenskiy ile görüşme) Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik...

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Zelenskiy ile görüşme) Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelenskiy ile görüşme) Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelenskiy ile görüşme) Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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