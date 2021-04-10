Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelenskiy ile görüşme) Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelenskiy ile görüşme) Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik."
Erdoğan'ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltik satın alınarak vatandaşa dağıtılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zelenskiy ile görüşme) Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu