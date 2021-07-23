Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zarar tespit çalışmaları devam ediyor, hak sahiplerine ödemeleri en kısa zamanda yapılacak"
Arhavi'de yaşanan sel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Artvin'in Arhavi ilçesinde halka hitap ettiARTVİN - Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en...
Arhavi'de yaşanan sel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Artvin'in Arhavi ilçesinde halka hitap etti
ARTVİN - Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu