Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zarar tespit çalışmaları devam ediyor, hak sahiplerine ödemeleri en kısa zamanda yapılacak"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zarar tespit çalışmaları devam ediyor, hak sahiplerine ödemeleri en kısa zamanda yapılacak"

Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

Arhavi'de yaşanan sel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Artvin'in Arhavi ilçesinde halka hitap ettiARTVİN - Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en...

Arhavi'de yaşanan sel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Artvin'in Arhavi ilçesinde halka hitap etti

ARTVİN - Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zarar tespit çalışmaları devam ediyor, hak sahiplerine ödemeleri en kısa zamanda yapılacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zarar tespit çalışmaları devam ediyor, hak sahiplerine ödemeleri en kısa zamanda yapılacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zarar tespit çalışmaları devam ediyor, hak sahiplerine ödemeleri en kısa zamanda yapılacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zarar tespit çalışmaları devam ediyor, hak sahiplerine ödemeleri en kısa zamanda yapılacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zarar tespit çalışmaları devam ediyor, hak sahiplerine ödemeleri en kısa zamanda yapılacak" - Haberler
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