- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zambiyalı mevkidaşı ile görüştü

ZAMBİYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu ile baş başa görüştü.

Resmi ziyaretleri kapsamında Zambiya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Edgar Chagwa Lungu ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zambiya ziyareti, Türkiye'den Zambiya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından da tarihi bir önem taşıyor. Ziyaretin Türkiye ve Zambiya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine imkan sağlayacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa görüşme gerçekleştiren Erdoğan heyetler arası görüşmelere de katılacak. Zambiya Cumhurbaşkanı Lungu ile iki ülke ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.