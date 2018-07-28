Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından onuruna verilen resmi yemeği katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından onuruna verilen resmi yemeği katıldı.
Taj Pamodzi Otel'de basına kapalı gerçekleşen yemekte Erdoğan ve Lungu salona girerken "Diriliş" müziği çalındı.
Yemekte Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Lungu'ya da eşi Esther Lungu eşlik etti.
Yemeğe Başkan Erdoğan'a temaslarında eşlik eden heyet üyeleri de katıldı.