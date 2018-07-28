Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya'da

– Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika temasları kapsamında Zambiya'ya gitti.

Erdoğan, BRICS Zirvesi için gittiği Johannesburg ziyaretinin ardından, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirmek için başkent Lusaka'da bulunan Kenneth Kaunde Havalimanı indi.

Erdoğan'ı, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu ve heyeti karşıladı. İki ülke liderlerinin gerçekleştireceği görüşmelerin ardından, ikili işbirliığinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için belirli anlaşmalar imzalanacağı vurgulandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zambiya'ya inişi ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lunu ve heyeti tarafından karşılanması - İstanbul