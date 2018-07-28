Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zambiya'da

Güney Afrika'daki resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretler kapsamında Zambiya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zambiya ziyareti, Türkiye'den Zambiya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından da tarihi bir önem taşıyor. Bu ziyaretin Türkiye ve Zambiya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine imkan sağlayacağı belirtiliyor. Güney Afrika temaslarının ardından Zambiya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenneth Kaunda Uluslararası Havalimanı'nda Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu tarafından resmi törenle karşılandı. Törende Erdoğan onuruna top atışı gerçekleştirilerek iki ülkenin ulusal marşları çalındı. Ardından Erdoğan tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabristanı'nı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak. Zambiya Cumhurbaşkanı Lungu ile yapılacak başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ardından iki lider yapılacak anlaşmaların imza törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Lungu tarafından Taj Pamodzi Otel'de onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak olan Erdoğan, daha sonra Zambiya Kurucu Cumhurbaşkanı Dr. Kenneth Kaunde'ye nezaket ziyaretinde bulunacak. - ZAMBİYA