Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmetçik'in de katılımıyla başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi Töreni düzenleniyor.