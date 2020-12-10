Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de

10.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmetçik'in de katılımıyla başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi Töreni düzenleniyor.

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmetçik'in de katılımıyla başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi Töreni düzenleniyor. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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