Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Törenin'de
10.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:55
Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmetçik'in de katılımıyla başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi Töreni düzenleniyor.
Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmetçik'in de katılımıyla başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi Töreni düzenleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı