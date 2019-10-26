Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan 1-2...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan 1-2...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan 1-2 madalyayla dönmeyi başarı sayamayız. Daha iyisini yapabilecek potansiyele, kabiliyete sahip olduğumuzu biliyoruz.

26.10.2019 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan 1-2 madalyayla dönmeyi başarı sayamayız. Daha iyisini yapabilecek potansiyele, kabiliyete sahip olduğumuzu biliyoruz."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et