Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan 1-2...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan 1-2 madalyayla dönmeyi başarı sayamayız. Daha iyisini yapabilecek potansiyele, kabiliyete sahip olduğumuzu biliyoruz.
26.10.2019 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan 1-2 madalyayla dönmeyi başarı sayamayız. Daha iyisini yapabilecek potansiyele, kabiliyete sahip olduğumuzu biliyoruz."
Kaynak: AA