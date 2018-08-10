Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce İnsanımızı Hunharca Katledenlerle İlgili En Temel Hukuk İlkelerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce İnsanımızı Hunharca Katledenlerle İlgili En Temel Hukuk İlkelerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce insanımızı hunharca katledenlerle ilgili en temel hukuk ilkelerini rafa kaldıranlar bize demokrasiden bahsedemez. Bu millete tehdit dili, şantaj dili kullanamaz. Hele hele bu millete kabadayılık hiç sökmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce insanımızı hunharca katledenlerle ilgili en temel hukuk ilkelerini rafa kaldıranlar bize demokrasiden bahsedemez. Bu millete tehdit dili, şantaj dili kullanamaz. Hele hele bu millete kabadayılık hiç sökmez."

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