Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce İnsanımızı Hunharca Katledenlerle İlgili En Temel Hukuk İlkelerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce insanımızı hunharca katledenlerle ilgili en temel hukuk ilkelerini rafa kaldıranlar bize demokrasiden bahsedemez. Bu millete tehdit dili, şantaj dili kullanamaz. Hele hele bu millete kabadayılık hiç sökmez."