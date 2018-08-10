Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce İnsanımızı Hunharca Katledenlerle İlgili En Temel Hukuk İlkelerini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce insanımızı hunharca katledenlerle ilgili en temel hukuk ilkelerini rafa kaldıranlar bize demokrasiden bahsedemez. Bu millete tehdit dili, şantaj dili kullanamaz. Hele hele bu millete kabadayılık hiç sökmez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce insanımızı hunharca katledenlerle ilgili en temel hukuk ilkelerini rafa kaldıranlar bize demokrasiden bahsedemez. Bu millete tehdit dili, şantaj dili kullanamaz. Hele hele bu millete kabadayılık hiç sökmez."