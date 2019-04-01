Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzde 52 Oy Almış Bir Partimiz Var"
- AK Parti Genel Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'balkon konuşması' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkılarına eşlik etmesiANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinin balkonundan vatandaşlara hitap etti.
- AK Parti Genel Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'balkon konuşması'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkılarına eşlik etmesi
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinin balkonundan vatandaşlara hitap etti.
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Erdoğan: "Bu seçimde nerede ne tür eksiğimiz var, bunları telafi ederek daha başka çalışma esaslarıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz."
Kaynak: AA