Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzde 52 Oy Almış Bir Partimiz Var"

- AK Parti Genel Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'balkon konuşması'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkılarına eşlik etmesi

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinin balkonundan vatandaşlara hitap etti.

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Erdoğan: "Bu seçimde nerede ne tür eksiğimiz var, bunları telafi ederek daha başka çalışma esaslarıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: AA