Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüzde 50 seçilme yeterliliği) Türkiye'de bir daha hiç kimsenin küçük bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüzde 50 seçilme yeterliliği) Türkiye'de bir daha hiç kimsenin küçük bir azınlığa veya vesayete dayanarak millete zulüm etmemesi için bu oranı korumanın gerekli olduğuna inanıyoruz.
05.10.2019 10:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüzde 50 seçilme yeterliliği) Türkiye'de bir daha hiç kimsenin küçük bir azınlığa veya vesayete dayanarak millete zulüm etmemesi için bu oranı korumanın gerekli olduğuna inanıyoruz."
Kaynak: AA