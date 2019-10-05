05.10.2019 10:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüzde 50 seçilme yeterliliği) Türkiye'de bir daha hiç kimsenin küçük bir azınlığa veya vesayete dayanarak millete zulüm etmemesi için bu oranı korumanın gerekli olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: AA