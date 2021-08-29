Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu