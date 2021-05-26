ABD'li şirket yöneticileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni normalleşme mesajı! Haziran ayına işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı şirketlerin üst düzey yöneticileriyle düzenlediği toplantıda konuştu. Toplantı kapsamında Türkiye'nin normalleşme adımlarına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haziran ayında yoğun aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li 20 şirketin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı iş insanlarına seslendiği konuşmada, Türkiye'deki normalleşme adımlarıyla ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haziran ayında yoğun aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz. Dünyada birçok ekonominin adeta durma noktasına geldiği dönemde biz hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımızı sürdürdük" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

Bugün daha çok sizleri dinlemek, ortak yatırım fırsatlarını değerlendirmek arzusundayım. Malumunuz olduğu üzere küresel ekonomi koronavirüsten dolayı son asrın en sancılı dönemini yaşıyor. Dünya ekonomileri birkaç istisna dışında çok ciddi daralmalar yaşadı. Bilhassa havacılık, turizm, hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketler salgına karşına alınan kısıtlamalardan olumsuz etkilendi. Bu dönemde güçlü sağlık altyapısının değerini hep birlikte gördük.

Birçok ülkede yaşanan sıkıntıların, tedarik zincirindeki aksaklıkların hiçbiri Türkiye'de yaşanmadı. Kamu özel ortaklığı ile hayata geçirdiğimiz şehir hastaneleri ve rekor sürede hizmete aldığımız bin sekizer yataklı iki acil durum hastanesi kritik rol üstlendi. Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık..

"HAZİRAN AYINDA YOĞUN BİR AŞILAMA PROGRAMIMIZ OLACAK"

Haziran ayında yoğun aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz. Dünyada birçok ekonominin adeta durma noktasına geldiği dönemde biz hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımızı sürdürdük.

Türkiye'nin adı salgın döneminde daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Salgın döneminde birçok firmamız daha önce hiç varlık göstermediği ülke ve bölgeler açılma imkanı buldu. Özel sektörümüzün gayreti, devletimizin verdiği destekler ve dinamik salgın tedbirleri sayesinde ekonomimiz 2020 yılını büyüme ile kapattı. Yüzde 1.8 oranla Çin'in ardından G-20'de en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk.

Geleneksel ihracat pazarlarımızdaki ciddi ekonomik küçülmeye ve dış talep daralmasına rağmen 170 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmi %4 artışla 21 milyar doları aştı.

"OCAK NİSAN DÖNEMİNDE İHRACATIMIZ ARTTI"

2020'yi suhletle atlatmamız, 2021'ye güçlü başlangıç yapmamızı sağladı. 2021'in Ocak-Nisan döneminde ihracatımız geçen seneye göre %33.1 arttı. 2021 yılının ilk dört ayında ihracatımız önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu.

Önümüzdeki hafta 2021 yılının ilk çeyrek büyüme rakamlarının göreceğiz. Sanayi üretimimiz 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 arttı. Türkiye'ye olan yatırım talebinde de ciddi artış gözlemliyoruz.

ABD'nin Türkiye'deki toplam doğrudan yatırımları 13 milyara, Türk firmalarının ABD'deki yatırımları ise 7.2 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü