Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüz yüze eğitim) En kısa zamanda öğretmenler ile öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüz yüze eğitim) En kısa zamanda öğretmenler ile öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz.