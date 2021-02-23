Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüz yüze eğitim) En kısa zamanda öğretmenler ile öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz."
23.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüz yüze eğitim) En kısa zamanda öğretmenler ile öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüz yüze eğitim) En kısa zamanda öğretmenler ile öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu