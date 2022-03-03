Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yuvarlak masada yer beğenmeyenlere millet gereken yeri gösterecektir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Öyle yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere millet gereken yeri gösterecektir. Bak burada böyle bir sıkıntı var mı? Evelallah omuz omuza istikbale yürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Ankara'nın mazi ile ati arasında kurdukları köprünün kilit taşı olduğunu belirten Erdoğan, "AK Parti olarak bizim için de Ankara daima özel, önemli, kritik bir yer olmuştur. Hamdolsun Ankara, ilk günden beri bize sahip çıkmış, destek vermiş, dağ gibi yanımızda durmuştur. Milletimizin asırlık demokrasi ve kalkınma özlemlerini hayata geçirme sorumluluğunu üstlenmiş AK Parti kadrolarının öncü lokomotiflerinden biri de Ankara teşkilatıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, muhalefetin ittifakının istikametinin belirsiz olduğunu belirterek, "Tartışmaların odağına koydukları cumhurbaşkanlığında daha 2023'teki adaylarının adını koyabilmiş değiller. Teklif ettikleri sistem ise cumhurbaşkanının seçim yöntemini bile ifade edemeyecek kadar pespaye bir çalışmadır. Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yıldaki her meselelerini nasıl biz çözüysek bugünkü ve bundan sonraki sorunların çözüm adresi de biziz. Şayet bu ülkede AK Parti ve Cumhur İttifakı yoksa, eserin de hizmetin de çözümün de dirayetli karalı yönetimin de mümkün olamayacağını bizzat karşımızdaki fotoğraf gösteriyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

- Salondan görüntü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

- Plaket takdimi

- Genel ve detay

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Güncel