Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu (1)

Yusufeli Barajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulunması ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu.

24.08.2019 19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu (1)

Yusufeli Barajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulunması ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu.

(1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu (1)
Kaynak: AA
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