Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu (2)
Yusufeli Barajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu.
24.08.2019 19:01
Yusufeli Barajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu.
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Kaynak: AA