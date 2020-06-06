Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü törenine katıldı (1)
Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katılması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı...
06.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:43
Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katılması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. (4)
Kaynak: AA