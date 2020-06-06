Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü törenine katıldı (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü törenine katıldı (2)

Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt...

06.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:32

Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü törenine katıldı (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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