- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yusuf'un yaptığı, o kadına ve temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir"

"Davaya ihanet edenin tekrar orada yer alması olacak bir iş değil"

"Milleti göbek kaşıyanlar, makarnacılar diye yaftalayanlar onlar"

"FETÖ'cülerin şerefine kadeh kaldırıyor adam düşünün"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te broşür dağıtan Yusuf Özoğul'a bir kadının tepki gösterdiği olay ile ilgili, "Yusuf'un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir. Tam bir ahlak dersi verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber ortak yayında gündemi değerlendiriyor. Erdoğan, "Bakıyorsunuz bazıları böyle garip garip, diyelim ki aday yapmadınız. Aday yapmadığınız kişi hiç olmayacak bir siyasi partiden aday oluyor. Yeter ki aday olayım. Tabii bunları gördüğümüz zaman bunlara bizim bir sinyal vermemiz lazım. Bir de hep söylediğim bir ifade var, 'bu trenden inen bir daha bu trene binemez' bunu da geçmişte çok yaşadık. Bakıyorsun bizim partinin elemanı. Ayrılıyor, belli bir süreyi geçiyor yönetemiyor orayı, gidemiyor, tekrar dönmek istiyor. Tekrar dönmek istediği zaman da ister istemez teşkilatımız diyor ki, 'bu bize ihanet etti bunu ne olur almayalım' O da haklı. Niye? Çünkü bizim partimiz sıradan bir parti değil. Biz partimize bir dava olarak bakıyoruz" diye konuştu.

"Davaya ihanet edenin tekrar orada yer alması olacak bir iş değil"

Davaya ihanet edenin tekrar orada yer alamayacağını söyleyen Erdoğan, "Dava olarak baktığımız için de davaya ihanet edenin tekrar orada yer alması olacak bir iş değil. Bir yerde siyasi ahlak meselesi. Siyasi ahlaktan ödün vermeye başladığımız zaman bu işin kaderi üzerinde teri olanlar, işte o küskünler dediğimiz olaylar bunu doğurur. Artık bu küskünler ordusu meydana gelmesin, böyle bir şeyler olduysa artık sizler de affedici olacaksınız. Çünkü karşımızda sıradan bir blok yok. Bir tarafta bu ülkenin tarihinde kara lekeleri olan bir CHP var, onun yanında Kandil'in desteklemiş olduğu malum siyasi parti var. Öbür tarafta içi karma karışık bir İYİ Parti var. Bir de bakıyorsunuz yanda bir Saadet Partisi var. Dörtlü bir mekanizma, bu dörtlü mekanizmaya karşı da bizim dikkatli olmamız lazım. Sen bir dava adamıysan davada küslük olmaz" şeklinde konuştu.

"Yusuf'un yaptığı, o kadına ve temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir"

Erdoğan Pendik'te broşür dağıtan Yusuf Özoğul'a bir kadının tepki gösterdiği olay ile ilgili, "Meral Hanım'ın yanındaki yandaşları bu ama öbür tarafta Yusuf'umuzun duruşu bu. Yusuf'un bugün de bir defin olayı vardı. Arkadaşlar da onu bu akşam buraya davet etti. Bu akşam da çıktı buraya geldi. Şimdi bir şey var. O, mensubu olduğu partinin broşürünü dağıtıyor. Ben tabii Yusuf'u bu sebeple şahsım, partim, milletim adına kutluyorum. Demek ki lise mezunu da olarak bizim böyle gençlerimiz var. Yusuf'un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir. Tam bir ahlak dersi verdi" ifadelerini kullandı.

"Milleti göbek kaşıyanlar, makarnacılar diye yaftalayanlar onlar"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Meral'in de ders alması lazım. Bak senin yandaşların bunlar ama öbür tarafta işte Yusuf, o da bu. Alırsın, almazsın. Olayı makarnaya niye getiriyorsun. Makarna işi AK Parti'nin işi değil ki, makarna işi CHP'nin işi. Milleti göbek kaşıyanlar, makarnacılar diye yaftalayanlar onlar. Bizim parti olarak, belediyelerimiz olarak, biz her yerde fakir fukaraya her türlü yiyecek içecek dağıtmışızdır, bundan sonra da dağıtırız. Bu bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın gereğidir."

Edirne Belediye Başkanının 15 Temmuz'daki görüntülerini yorumlayan Erdoğan, "15 Temmuz 2016 bu devlete karşı darbe girişimi olayında, tabii olayın bir defa iki anı var ki çok önemli. Bir 23.15, bir de 01.15, iki saat ara. Tabii Bay Kemal, 23.15'te Atatürk Havalimanı'na iniyor. Oradan FETÖ'cüler, tankların arasından bunu alıyorlar ve Bakırköy Belediyesi'ne gönderiyorlar. Biz de 01.15'te oraya indiğimizde on binler havalimanında. 16 saat yaklaşık ben de orada kaldım. Valimiz, Birinci Ordu Komutanımız, şimdi Kara Kuvvetleri Komutanı, oradan süreci yönettik. Oradan süreci yönetirken bunların genel başkanı kalkıp da oradan tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne giderse, onun arkasından gelenlerin de onların da bu tür kadeh tokuşturması ve o geceyi bu şekilde eğlenerek geçirmesi çok çok da anormal değil" dedi.

"Geçen gün kendisi orada İstiklal Marşı'nı okuyor Bay Kemal, ama onun adayı İstiklal Marşı'nı okumuyor" diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, "Onlar tabii şimdi ortaya çıkıyor. Biz de bunların takibini süreceğiz, bunu bırakamayız. Şu anda bu adam Edirne'de tekrar belediye başkan adayı. Bunlardan bu vatana fayda gelmez. Bu tabii şu anda Kılıçdaroğlu'nun sadece tek yanlışı değil ki. Adalar'da belediye başkan adayı. Kim bu belediye başkan adayı? Geçen gün kendisi orada İstiklal Marşı'nı okuyor Bay Kemal, ama onun adayı İstiklal Marşı'nı okumuyor. Oradan insan bir kendine çeki düzen vermez mi? Şu anda Türkiye'de HDP'liler kongrelerinde, hiçbir yerde İstiklal Marşı okumazlar. Hatta bayrağımızı bile asmazlar. Şimdi Bay Kemal bunlarla ortaklık yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun ortakları bunlar. Bunlarla bu ortaklığı yapan kişiler Türk siyasi hayatına yön verebilir mi? Bunu bizim vatandaşımıza anlatmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'cülerin şerefine kadeh kaldırıyor adam düşünün"

CHP'nin Edirne Belediye Başkanın ortaya çıkan görüntülerine "FETÖ'cülerin şerefine kadeh kaldırıyor adam düşünün" sözleriyle tepki gösteren Erdoğan, "Benim şahsen bu şahsın böyle bir yola tevessül ettiğinden haberim olmadığı gibi bu şahıs bizim partimize girmeye tevessül etti. Belediye başkanlığı döneminde bize geçme teşebbüsü oldu. Sonra birçok arkadaşlarımız bu adamın böyle böyle olumsuz yönleri var, bu bize yakışmaz dediler. Biz de onun için dedik ki madem böyle bir durum var söz konusu değil bunu yaklaştırmayalım. Kaldı, 36 yıl önce ne diyor? "Haberdar değildik" diyor. Şimdi haberimiz var diyerek eğleniyor. FETÖ'cülerin şerefine kadeh kaldırıyor adam ya düşünün. İstikametini tam kaybetmiş. Bütün bu olanlardan da bu haberdar. Böyle bir durum söz konusu. Genel başkanı da çay ve kahve eşliğinde darbeyi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden izliyor. Birbirlerinden farkı yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA