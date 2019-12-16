Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz Türk milletinin temsilcisidir

16.12.2019 21:53 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:53

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü Kutlama Törenine katıldı.



Yurt dışında yaşayan her Türk vatandaşının Türk milletinin temsilcisi olduğunu belirten Erdoğan, "(Kendilerinin) 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur." dedi. Euronews.com'da Görüntüle