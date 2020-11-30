Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz"

30.11.2020 20:32 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:38

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Siyaset, toplum ve sandık mühendisliği hesaplarına öyle dalmış durumdalar ki milleti görecek halleri bile yok. Üstelik bunlar milleti hiçe saymakla kalmayıp ülkenin temel değerlerine ve kurumlarına saldırmayı da adet edindiler."

Erdoğan: "CHP'lilerin sık sık yaptığı, son olarak bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir."

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Erdoğan: "Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, sıfatları milletvekili bile olsa, laf cambazlığıyla bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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