Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
24.05.2020 03:23 | Son Güncelleme: 24.05.2020 03:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun"

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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