Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun"
24.05.2020 03:23 | Son Güncelleme: 24.05.2020 03:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun"
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA