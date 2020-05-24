Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun" Kaynak: AA