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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından yurda döndü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a yaptığı 2 günlük resmi ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulundu ve anlaşmalar imzaladı. Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısının 7'ncisine de katılan Erdoğan, Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti.Geniş bir heyet ile gerçekleştirilen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.


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Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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