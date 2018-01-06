Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurda Döndü

Ali KEREM BENGİ/ İSTANBUL - DHA



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Fransa'ya giden Paris'te çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde Türkiye'ye döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti, özel uçak "TUR" ile Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kısıklı'ya geçti.