Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurda Döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurda Döndü

Ali KEREM BENGİ / İSTANBUL - DHAFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Fransa'ya giden Paris'te çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde Türkiye'ye döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurda Döndü

Ali KEREM BENGİ/ İSTANBUL - DHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Fransa'ya giden Paris'te çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde Türkiye'ye döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti, özel uçak "TUR" ile Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kısıklı'ya geçti.

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