Cumhurbaşkanı Erdoğan Yurda Döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak gittiği Paris'ten yurda döndü.



Erdoğan ve beraberindekiler, özel uçak "TUR" ile Atatürk Havalimanı'na geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.