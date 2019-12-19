Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri ile buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da 'Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar' temalı yuvarlak masa toplantısı sonrasındaki imza törenini ardından kapalı formattaki Liderler Toplantısı'na katıldı.
19.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da 'Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar' temalı yuvarlak masa toplantısı sonrasındaki imza törenini ardından kapalı formattaki Liderler Toplantısı'na katıldı.
Toplantı sonrası liderlerin hatıra fotoğrafında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri ile buluştu.
Kaynak: DHA