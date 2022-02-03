Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan tarafından geri itilen 12 sığınmacının ölümü) Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak...
AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan tarafından geri itilen 12 sığınmacının ölümü) Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yunanistan tarafından geri itilen 12 sığınmacının ölümü) Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil."
AA / Kemal Karadağ - Güncel