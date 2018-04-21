Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'la Bazı Sıkıntılar Olsa Bile Artık Bunları Yaşamak İstemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün bu süreç içerisinde suların ısınması istemiyoruz. Böyle bir gayretin içerisinde değiliz. Yunanistan'a komşumuz olarak bakıyoruz. Bazı sıkıntılar olsa bile bunları aşmak istiyoruz. Ege'de artık bunları yaşayamayalım. Biz istiyoruz ki artık noktayı koyalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'de yayınlanan "Siyasi İşler Özel" programının konuğu oldu. Ahmed Arpat moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okan Müderrisoğlu, Serpil Çevikcan ve Mustafa Kartoğlu'nun sorularını cevaplandırdı.

"Fransızların Münbiç'le ilgili gayretlerinin olduğunu gözlemliyoruz"

Menbiç'le ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni malum Dışişleri Bakanı olarak Pompeo göreve daha başlamadı. Fakat Münbiç'le ilgili olarak aldığımız duyumlarda Fransızların özellikle Menbiç'e yönelik gayretlerinin olduğunu gözlemliyoruz. Yaklaşım tarzı hoş değil, ama koalisyon güçleri olarak beraber hareket ettiler. Ne kadar kişiyle şuanda oradalar bilmiyorum. Temennimiz o dur ki yani bu noktada kendilerini üzecek bir işi yapmasınlar. Çünkü bu konuda Aşiretlerin yüzde 90'ını Arap'tır. PYD veya YPG müşterek hareket ederlerse aynen Afrin'de olan tablo orada da meydana gelebilir. Oranın yerli halkı bu aşiretler kesinlikle kabul etmiyorlar. Bizi bunlardan kurtarın her türlü mücadeleye hazırız. Fransız ve ABD'ye siz bize söz verdiniz. Biz buradan en kısa zamanda çıkacağız. Fırat'ın doğusuna geçeceğiz. Sizde aynı şeyi söylediniz ama yapmadınız müttefikseniz bölgede müşterek bazı hareketlerin içerisine gireceksek gelin bu adımları beraber atalım Yoksa kusura bakmayın" dedi.

"Avrupa Birliği raporu tamamıyla yok hükmündedir"

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye raporuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu rapor yok hükmündedir. Bunun kıymeti harbiyesi yoktur. Benzer bir tabloyu Varna'da yaşadık. Bizden Yunan Askerleriyle ilgili verilmesini istediler. Bizde kendilerine dedik ki talep ediyorsanız önce bizim devletimize darbe yapan FETÖ'cüler var onlarda asker onları bize verilmesi lazım. Onlar bize verilirse bizde bunları şuanda masaya yatırırız dedik. Sınır ihlali yapanlara geçmişte bizim askerlerimize bir keresinde bir askerimiz sınır ihlali yaptı 6 ay mahkumiyet verdiler. Aynı durumla karşı karşıya kalmayız. Dolayısıyla sınır ihlalinin kaldırılması için bunlarla ilgili gündemi getirebilmek için siz devletimize darbe yapan kişileri bize iade edeceksiniz. Bizde bunun üzerinde yargıda gerekli adımları atarız. Varna'da bu işi böyle kapattık. Fakat Yunanistan çok farklı bir konumda bulunuyor. Şu anda FETÖ'cülerden Avrupa'ya kaçanların ilk durak yeri Yunanistan oldu. Kaçanlar buradan Yunanistan'a uğruyorlar. Oradan sonra Avrupa'nın değişik yerlerine dağılıyorlar. Biliyorsunuz ki böyle bir durumla karşı karşıya. Asıl biz bizi zora sokuyorsunuz. Şu anda da açıklanan bu rapor kesinlikle tamamıyla ilişkileri bozmaya yönelik bir rapordur. Yapıcı olmaktan tamamıyla uzaktır ve yok hükmündedir" diye konuştu.

"Yunanistan'la bazı sıkıntılar olsa bile artık bunları yaşamak istemiyoruz"

Ege'de yaşanan krizle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 tane kendini bilmez o kayalıklarda böyle bir bayrak asma yarışına nereden kapıldı. Siz bunu bilmiyorsunuz mu buralarda böyle bir şey yapılırsa anında cevabını bulacaktır. Anında SAT Komandolarımız oraya müdahale edip orada onların bayrağını indirip tekrar kayalıkları kendi haline dönüştürdü. Bütün bu süreç içerisinde suların ısınması istemiyoruz. Böyle bir gayretin içerisinde değiliz. Yunanistan'a komşumuz olarak bakıyoruz. Bazı sıkıntılar olsa bile bunları aşmak istiyoruz. Ege'de artık bunları yaşayamayalım. Artık bu işleri bir kenara koyalım. Bu deniz be hava be, uçaklar gemiler rahatlıkla gelsin geçsin. Herhangi bir fiili müdahale olmadıktan sonra niçin güzelim barışı gölgeliyoruz. Dünyada barışa ihtiyacımız var. Kaldı ki sizlerle olan barışımız hiçbir ülkeyle olana barışa benzemez. Ülkemizde Rum vatandaşlarımızı sayısı az değil. Maalesef bizim ülkemizde de olan bazı hatalı davranışlar sebebiyle Rum vatandaşlarımız Yunanistan'a gitti. Bizimde hatalarımız var. Gelin Yunanistan'da Çipras orada bir başbakan olarak genç dinamik olarak bir adım atalım. Cumhurbaşkanı aynı havada gördüm. Gelin bunları masaya yatırıp, sen mi ben fazla aldım, sen fazla verdin kavgaları bırakalım. Buralarda rahat rahat gemilerimiz geçsin, uçaklarımız uçsun. Yapamamak bize başka sıkıntılar getiriliyor. Ne yazık ki bedeli bu işin ağır oluyor. Biz istiyoruz ki artık noktayı koyalım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL