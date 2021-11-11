Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumunda (2)

'6 MİLYAR DOLARI YAKALAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmelerde Türkiye- Macaristan ilişkilerini kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirterek, "Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. Mevcut rakamlar ticaret hacmimizin yıl sonu itibariyle, gerçi bizde 3 milyar dolar gibi gözükse de değerli dostum, '4 milyar dolar' diyor. Biz de 'gökten ne yağar ki yer kabul etmez' diyoruz. Bununla beraber yola devam edip ilk etapta ikili ticaretimizi biz de inşallah 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda atabileceğimiz ortak adımları bugün sayın Başbakanla ayrıntılı bir şekilde mütalaa ettik" diye konuştu.

Konuk Başbakan Orban, Macaristan'ın 3 yönden göç baskısı altında olduğunu belirterek, "Bu durumda Avrupa'nın müttefiklere ihtiyacı vardır. Savunma varlığını kaçıracaktır. Şimdi anlaşmaya vardık ki 50 sınır polisi göç konusunda Türk dostlarımıza en iyi şekilde yardımcı olmaktadır. Bunu parça parça değil doğrudan mali olarak korunma hattı da Avrupa'nın menfaatinedir" dedi.