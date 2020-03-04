Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan başta olmak üzere tüm AB ülkelerini, topraklarına gelen...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan başta olmak üzere tüm AB ülkelerini, topraklarına gelen...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

04.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (9)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " başta olmak üzere tüm AB ülkelerini, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun şekilde, topraklarına gelen mültecilere saygılı davranmaya davet ediyoruz."

Erdoğan: "(Geçmişte Nazi saldırılarından kaçarak Suriye'ye sığınan Yunanlılara yapılan yardımı gösteren fotoğraf) Bu fotoğrafta yemek ve kıyafet dağıtılan Yunanlı erkek ve kız çocuklardan birisi de belki Miçotakis'in büyükbabası veya büyükannesidir."

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan başta olmak üzere tüm AB ülkelerini, topraklarına gelen...
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