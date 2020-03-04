Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan başta olmak üzere tüm AB ülkelerini, İnsan Hakları Evrensel...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan başta olmak üzere tüm AB ülkelerini, İnsan Hakları Evrensel...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan başta olmak üzere tüm AB ülkelerini, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun şekilde, topraklarına gelen mültecilere saygılı davranmaya davet ediyoruz.

04.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " başta olmak üzere tüm AB ülkelerini, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun şekilde, topraklarına gelen mültecilere saygılı davranmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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