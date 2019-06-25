Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan başbakanı ne söylerse söylesin bizim orada haklarımız var. Aynı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan başbakanı ne söylerse söylesin bizim orada haklarımız var. Aynı şekilde haklarımızı koruma adına sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan başbakanı ne söylerse söylesin bizim orada haklarımız var. Aynı şekilde haklarımızı koruma adına sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek. Gerekli önemler alındı." - ANKARA
Kaynak: İHA
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