Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan başbakanı ne söylerse söylesin bizim orada haklarımız var. Aynı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan başbakanı ne söylerse söylesin bizim orada haklarımız var. Aynı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan başbakanı ne söylerse söylesin bizim orada haklarımız var. Aynı şekilde haklarımızı koruma adına sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan başbakanı ne söylerse söylesin bizim orada haklarımız var. Aynı şekilde haklarımızı koruma adına sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek. Gerekli önemler alındı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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