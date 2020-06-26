Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile görüştü
26.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:13
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü. 

Görüşmede, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı. Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuların da değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalındı. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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