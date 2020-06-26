Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.
26.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:13
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.
- İstanbul
Görüşmede, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı. Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuların da değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalındı.
- İstanbul
Kaynak: DHA