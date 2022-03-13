CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞECEK - Haberler

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞECEK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞECEK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul edecek.

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya gelecek. Vahdettin Köşkü'nde saat 14.00'te basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi beklenen görüşmede ikili ilişkilere dair konuların ele alınması, güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, İstanbul, Güncel, Haberler

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