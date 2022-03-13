CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞECEK
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya gelecek. Vahdettin Köşkü'nde saat 14.00'te basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi beklenen görüşmede ikili ilişkilere dair konuların ele alınması, güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.- İstanbul
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
Demirören Haber Ajansı / Güncel