Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul edecek - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul edecek

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulünde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulünde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre bugün gerçekleşecek kabulde, ikili ilişkilere dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Haberler

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