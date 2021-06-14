Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.