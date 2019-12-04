Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Görüşmeden detaylar LONDRA (AA)Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi temasları kapsamında, zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.
04.12.2019 18:31 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:32
Görüşmeden detaylar LONDRA (AA)Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi temasları kapsamında, zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.
Kaynak: AA